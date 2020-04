[Podcast] Coaching. #12 De l'activité oui, mais attention au dos

Pour ce dernier Instant Sport de la semaine, en ce vendredi 3 avril, on va travailler le haut du corps et surtout s'entretenir le dos ! Souvent mis à mal par des positions mal prises, le dos est un élément essentiel de notre bien-être. Cheik N'Diaye est coach sportif en Normandie, il vous donne deux clés de renforcement ce matin, pour que votre dos et vos bras travaillent ensemble. Et attention, après ces exercices, de bons étirements, et vous voilà prêts pour un bon week-end de repos.