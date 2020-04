Orne. Il n'y a pas de vacances pendant le confinement liés au Covid-19

Les vacances scolaires de la zone C débute ce vendredi soir 3 avril, notamment pour les Parisiens qui auraient imaginé débarquer dans leur longère du Perche à cette occasion, qui risquent d'être surpris : "Depuis le début du confinement, on effectue des contrôles quotidiens, mais là, la totalité des troupes de gendarmerie de l'Orne sera sur le bord des routes du département dès vendredi matin 3 avril et au moins jusqu'à samedi 4 au soir pour contrôler que le confinement est bien respecté", nous confirme le commandant de l'Escadron départemental de sécurité routière. Les petits malins seront verbalisés, conformément aux annonces de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a expliqué que malgré ces vacances scolaires, "on reste à la maison".