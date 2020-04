Normandie. Même confinés, les jeunes doivent penser aux jobs d'été

Nous sommes déjà en avril et il est plus que temps d'envoyer des candidatures pour les jobs d'été. Malgré le confinement, les entreprises vont avoir besoin de main-d'œuvre durant la période estivale. "C'est le moment de postuler et il y a de quoi faire", confirme Benoît Vannier, directeur du Centre régional d'information jeunesse (Crij) de Normandie.

"Il y a moins de lisibilité sur certains secteurs d'activité, mais ça va redémarrer à un moment ou à un autre, et ceux qui seront prêts seront avantagés par rapport aux autres", insiste-t-il

300 offres disponibles

300 offres sont actuellement proposées sur le site du Crij, qui s'est adapté en période de confinement avec l'annulation de nombreux rendez-vous et ateliers. Tout se passe désormais en ligne, avec des conseils, des accompagnements et des ateliers pour la rédaction de CV et de lettre de motivation.

"On a des retours de la part de jeunes et de la demande avec des questionnements", poursuit Benoît Vannier. Il a d'ailleurs noté que la fréquentation du site et des réseaux sociaux du Crij a baissé au début du confinement avant de remonter ces derniers jours, le temps que les jeunes s'organisent et s'habituent à leurs nouvelles conditions de vie.