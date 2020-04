[Podcast] Coaching. #10 L'escalier, l'allié de circonstance

Bien le bonjour et bienvenue dans votre Instant Sport quotidien. Vous êtes désormais bien lancés dans votre entretien physique et vous en voyez les bienfaits chaque jour de ce confinement. Ce mercredi 1er avril, on file voir un spécialiste de la préparation physique. Jean-Marc Branger est le préparateur du Stade Malherbe de Caen en football depuis 15 ans. Son idée est simple, doubler un peu de course à pied et… plus surprenant, d'utiliser son escalier de maison !