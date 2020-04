Paroles d'experts. Un numéro mis en place par les notaires pour répondre aux questions en plein confinement

Maître Jacques Desvages, président de la chambre des Notaires de la Cour d'appel de Caen était l'invité de paroles d'expert ce mardi 31 mars.

Comment vous gérez cette période épidémique, vous, les notaires ?

"C'est effectivement une situation très difficile, car nous n'avons pas la possibilité de recevoir de clients, c'est le principe de sécurité à la fois pour nos clients et pour nos collaborateurs parce que, bien évidemment, la priorité des priorités c'est la santé de chacun. Pour autant, il faut assurer la continuité du service public, ce que nous essayons de faire au quotidien, avec la possibilité de recevoir des actes par des échanges de procuration, mais comme tout le système administratif est un peu ralenti, nous aussi de fait."

Vous mettez donc en place un numéro vert, le 3620 ?

"C'est une opération nationale pour pouvoir démontrer à l'ensemble de la population française que les notaires sont là, sont conscients des difficultés et donc, pendant quelques jours, du 1er au 10 avril, un numéro vert leur est ouvert pour qu'ils puissent poser leurs questions."

Quelles questions reviennent le plus ?

"Deux ou trois types de préoccupations : la première, à l'aune de ces événements, les inquiétudes font que chacun se repose la question de sa protection personnelle et notamment du testament ou de la protection du conjoint. Autre élément très difficile, le problème des couples en instance de divorce, enfermés dans la même maison avec une procédure en cours et qui veulent savoir s'ils peuvent accélérer la procédure et vivre séparément. Et puis derrière, la préoccupation des personnes qui avaient un dossier en cours et qui veulent arriver à le finaliser."