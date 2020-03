Insolite. Confiné, Karim Benzema fait le buzz sur Instagram

C'est la tendance chez les stars en cette période de confinement, tout le monde joue le jeu. Patrick Bruel, Gims, Fabrice Luchini et même Jean-Jacques Goldman se sont mis aux lives et les footballeurs ne font pas exception à la règle.

Un qui se distingue tout particulièrement, c'est Karim Benzema. Le numéro 9 formé à l'Olympique Lyonnais donne régulièrement rendez-vous à ses fans sur Instagram. Il y invite d'autres personnalités et ainsi on assiste à d'improbables conversations avec Ronaldo, Thomas Ngijol, le rappeur Lacrim ou encore l'influenceur Mohammed Henni. Et d'ailleurs une phrase prononcée avec ce dernier fait beaucoup de bruit sur Internet. Alors que plus de 100 000 personnes étaient réunies sur le live, "Momo" a demandé à l'international français s'il pensait qu'Olivier Giroud était plus fort que lui au football. Karim Benzema a alors rétorqué qu'il ne fallait pas confondre la Formule 1 et le karting.

Karim Benzema sur Olivier Giroud :

« On ne confond pas la F1 avec le karting »pic.twitter.com/lCoAJ4uDFL — Actu Foot (@ActuFoot_) March 29, 2020

Benzema a ensuite tempéré ses propos, en soulignant l'importance d'Olivier Giroud dans le dispositif de Didier Deschamps.

Tout le monde va retenir l'histoire du Karting et de la F1. Mais Karim Benzema a aussi parfaitement résumé l'importance de Giroud en Bleu. pic.twitter.com/oHhQ2812tc — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) March 29, 2020

Plus tard, Thomas Ngijol lui a demandé ce qu'il pensait d'Emmanuel Macron, il a préféré cette fois-ci mettre la balle en touche.