Bolbec. Inquiétude autour des distributeurs de La Poste

Dominique Métot, le maire de Bolbec, s'inquiète publiquement ce vendredi 17 mars. Depuis une quinzaine de jours, les distributeurs automatiques de billets de La Poste, écrit-il, ne sont plus approvisionnés sur le territoire situé entre Fécamp, Montivilliers et Yvetot. Or tous les bureaux de poste sont fermés.

Le maire a alerté à plusieurs reprises la préfecture de Seine-Maritime et les instances de La Poste. Voici un extrait de son dernier courrier : "La population d'un territoire assez important de notre département est toujours à ce jour sans aucune possibilité de 'retirer du cash'. Des personnes âgées, des personnes exclues du système bancaire, des personnes à faibles ressources souvent sans véhicules devraient percevoir leur retraite ou allocation dans les prochains jours. Ils ne pourront accéder à vos automates et donc disposer d'argent pour s'alimenter après plus de 15 jours de non-approvisionnement de vos appareils. Vous m'avez dit rechercher des solutions. Les habitants de Bolbec, de mon canton, bref entre Fécamp, Yvetot et Montivilliers, plus de 80 000 habitants se sentent abandonnés par votre service : La Banque Postale. Votre souhait de maintenir 'un maillage dans tout le territoire' n'est pas effectué. Protéger vos employés, cela me semble normal, mais alors alimentez vos automates."