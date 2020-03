Orne. Épidémie de coronavirus : La Poste réduit ses tournées dans le département

L'épidémie de coronavirus va contraindre La Poste à diminuer sa présence sur le territoire.

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la Poste a maintenu ses bureaux ouverts. Mais désormais, dans le département de l'Orne, ils ne seront plus que huit à rester ouverts : L'Aigle, Alençon centre-ville (photo : entrée filtrée par des vigiles pour limiter le nombre de clients dans le bureau), Argentan, Bellême, La Ferté-Macé, Flers, Mortagne-au-Perche et Sées (du lundi au vendredi, ainsi que le samedi matin). Mais La Poste adapte également l'organisation de ses tournées. Le facteur ne passe déjà plus que quatre fois par semaine. À partir du lundi 30 mars, il n'effectuera plus ses tournées qu'à trois reprises, hebdomadairement.