Hand (N1F) : Colombelles attaque la compétition diminuée

Le premier tour de la Coupe de France n'a pas laissé planer l'ombre d'un doute contre une formation de Nationale 3 (25-39). "Le début de match a vite tué le suspense puisqu'on a mené 10-1, indique Philippe Breysacher. L'ennui, c'est qu'on s'est démobilisé ensuite. On a fait des choses approximatives et on a encaissé trop de buts."

Les handballeuses colombelloises entreront dans le vif du sujet samedi 15 septembre (20h30) devant Gravenchon, une équipe imprévisible. Cette première journée de championnat s'annonce périlleuse au vu de la préparation délicate qu'ont connue les Bas-Normandes. "Elle me paraît clairement insuffisante. J'ai su dès la reprise mi-août qu'on ne serait pas opérationnel immédiatement." D'après Philippe Breysacher, le CLCH a encore un mois de travail avant d'atteindre son niveau réel.