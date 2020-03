Coronavirus. Ces influenceurs normands qui nous font du bien durant le confinement

Voilà maintenant plus de dix jours que les Français sont confinés dans leurs logements en raison de la pandémie de coronavirus qui touche le pays. Après avoir écumé les séries, les livres ou encore fait le ménage de fond en comble, il est parfois difficile de trouver la motivation de se lever le matin.

C'est peut-être l'occasion de prendre du temps pour soi, et il n'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à découvrir le yoga ou se remettre au sport. Parfois, juste prendre soin de sa personne, son apparence, peut aider à booster le moral.

S'habiller, tenter des looks qu'on n'oserait pas porter le reste de l'année, prendre le temps de se raser correctement, se maquiller comme si on se rendait en soirée ou encore se concocter de bons petits plats. Pas toujours évident de se retrouver seul face à son dressing, devant son miroir ou bien dans sa cuisine, sans savoir par où commencer.

Heureusement, sur les réseaux sociaux, les Normands sont là et nous donnent leurs astuces, vêtement, maquillage, cuisine, bien-être...

Voici une petite sélection.

- Le Blog des Filles In : Pauline propose régulièrement des idées de looks et de styles en tous genres.

- Jenny NTW : beaucoup de sourires et de looks inspirants avec Jenny.

- Clémence CFT : maquillage, vêtements, accessoires, voyages... Clémence vous permet de vous évader quelques instants.

- Morgane Yumi : un blog plein de bienveillance et de positivité pour Morgane, une Normande bien t'cheu nous et fière de l'être !

- Clinesbox : chez Céline, la bonne adresse pour des conseils make-up.

- Maxfoodergram : le compte Instagram de Maxime regorge de bonnes recettes simples à réaliser. Vous l'avez peut-être vu dans Un Diner Presque Parfait ou encore Objectif Top Chef ?



- Anne-Julie Healthy Mum : pour les amateurs de gâteaux et de recettes à faire en famille, ca se passe chez Anne-Julie!