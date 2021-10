Gwen Stefani, la chanteuse de No Doubt, renonce à sa carrière solo

La chanteuse admet s'être mise dans une situation vulnérable en se lançant en solo."Je n'ai jamais vraiment eu besoin de faire ça, et je ne le referai pas. Je suis heureuse d'être avec No Doubt. Et il est agréable de faire un disque sans un énorme producteur dessus", a-t-elle précisé.

Gwen Stefani a sorti deux albums solo Love. Angel. Music. Baby. (2004) et The Sweet Escape (2006), réalisés avec Dr. Dre et The Neptunes.

Le groupe californien, qui a écoulé plus de 45 millions d'albums dans le monde, sortira le 24 septembre prochain un nouvel opus, intitulé Push & Shove (Universal). Un premier single, Settle Down a déjà été dévoilé au public depuis quelques semaines.

No Doubt effectue cet hiver une tournée mondiale. Le groupe américain devrait poser ses valises en France. Aucune date n'a pour l'instant été annoncée.