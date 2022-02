Les No Doubt sont de retour : découvrez le 1er single!

Gwen Stefani avait promis que le groupe "No doubt" n'était pas mort et qu'elle comptait bien continuer l'aventure avec ses amis musiciens. Après une carrière solo réussie et 2 garçons, c'est chose faite.

Le dernier album des No Doubt datait de 2001 (Rock Steady), le dernier de Gwen Stefani de 2006 (The sweet escape). Autant dire que les fans sont impatients! Pas de panique "Push and Shove" est attendue pour la rentrée, le 25 septembre prochain.

Et pour tenir le coup pendant l'été, profitez de ce 1er extrait aux tonalités indiennes "Settle Down".