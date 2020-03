Coronavirus : vos questions, nos réponses. Baisse de revenu, peut-on moduler son taux d'imposition ?

Question de Franck : "Face à la baisse de mon revenu, est-ce que je peux revoir mon taux de prélèvement à la source ? Qui en décide ?"

Réponse : Si vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez demander un délai supplémentaire de paiement ou moduler le taux de prélèvement de votre impôt sur le revenu ou de vos impôts locaux. En pratique, vous ne vous déplacez évidemment pas au centre des impôts, vous allez sur le site web impots.gouv.fr, vous renseignez votre numéro fiscal à 13 chiffres, vous indiquez votre mot de passe et vous accédez dans votre espace personnel. Puis, dans le tableau de bord, vous sélectionnez "gérer mon prélèvement à la source", puis sur "actualiser suite à une hausse ou à une baisse de revenus". Vous devrez alors réaliser vous-même une estimation de vos revenus nets imposables et charges prévisionnels de cette année 2020, en étant au plus près de ce que vous pensez réellement percevoir au cours de cette année. Attention d'être réaliste, sinon vous risquez une régularisation importante en fin d'année.