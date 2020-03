Coronavirus: vos questions, nos réponses. Puis-je aller soigner mes chevaux qui sont à 10 km de chez moi ?

Question de Michel, éleveur-propriétaire de chevaux de course, stationnés à 10 km de son lieu de résidence : "En l'absence de la personne qui s'en occupe habituellement, puis-je me déplacer pour les nourrir et prodiguer les soins éventuels ?"

Michel, c'est : oui. Allez-y, activité professionnelle, donc pas de soucis. Case n°1 de la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire que vous devez impérativement avoir à chacun de vos déplacements, datée. Pensez désormais à noter l'heure à laquelle vous sortez de chez vous pour effectuer ce déplacement. Et rappelons-le, parce que la question revient souvent : les chevaux, comme les autres animaux, ne propagent pas le coronavirus…