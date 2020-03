Coronavirus : vos questions, nos réponses. Covid-19 : peut-on continuer à avoir des relations sexuelles ?

Question de Ludivine, que se posent sans doute beaucoup d'auditeurs, sans avoir osé la poser : "Nous sommes confinés avec mon compagnon. Doit-on prendre des précautions particulières dans le cadre de nos rapports intimes, compte tenu du risque de transmission du virus ?"

Réponse : d'abord, le coronavirus n'est pas sexuellement transmissible, comme le sont d'autres maladies. Mais avouez qu'il semble difficile d'avoir ce type de relation en respectant la fameuse distance de plus d'1 mètre… Au début ça ne devait durer que 15 jours et on pouvait jouer l'abstinence, mais là on ne sait pas combien de temps ça va durer. Évidemment, risque maximum de transmission par la salive, donc en cas de doute sur votre état de santé ou en cas de contamination avérée au Covid-19, on s'abstient. Vous pourriez essayer de faire ça avec chacun un masque, ça peut être drôle, mais pas sûr que ce soit très facile. Pour les couples qui vivent ensemble à la maison, si vous aviez dû vous contaminer, il y a sans doute longtemps que ce serait fait… donc, allez-y sans restriction !