Nouvel album d'Alicia Keys le 26 novembre

Pour cet album, la chanteuse américaine s'est entourée de Dr Dre, mais aussi de Krucial, Babyface, Jeff Bhasaker, Gary Clark Jr., Emeli Sande ou encore Jamie XX. Le disque, enregistré à Londres et en Jamaïque, succédera à The Element of Freedom, un album écoulé à 1,5 million d'exemplaires aux Etats-Unis.



Le nouvel album studio d'Alicia Keys mêlera des rythmes de reggae et de soul. L'artiste, qui a également dévoilé la pochette de l'album sur la toile, effectuera en 2013 une tournée mondiale. Les dates de concert, qui devraient également concerner l'Hexagone, seront dévoilées ultérieurement.



Site officiel : aliciakeys.com