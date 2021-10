Céline Dion sort,Sans Attendre, le 5 novembre

Pour ce quatorzième album studio, la star canadienne s'est entourée de nombreuses personnalités.

Céline Dion livre trois duos. Pour L'Amour peut prendre froid, co-écrit par Christophe Miossec, elle chante avec Johnny Hallyday. Elle a aussi invité le célèbre artiste québécois Jean-Pierre Ferland, sur Une chance qu'on s'a. Elle propose également un duo virtuel avec Henri Salvador sur la chanson Tant de temps.



L'album a été écrit et co-produit par Jacques Veneruso et Patrick Hampartzoumian. Les textes et les musiques sont signés Luc Plamondon, David Esposito, Maxime le Forestier, Stanislas, David Gategno et Grand Corps Malade.



Le premier extrait de cet album, Parler à mon père, est disponible sur les plateformes de téléchargement.



Céline Dion a vendu plus de 220 million d'albums dans le monde.



Tracklisting de "Sans attendre" :

1. Parler à mon père

2. Le Miracle

3. Qui peut vivre sans amour ?

4. L'Amour peut prendre froid (en duo avec Johnny Hallyday)

5. Attendre

6. Une chance qu'on s'a (en duo avec Jean-Pierre Ferland)

7. La Mer et l'enfant

8. Moi quand je pleure

9. Celle qui m'a tout appris

10. Je n'ai pas besoin d'amour

11. Si je n'ai rien de toi

12. Que toi au monde

13. Les Petits pieds de Léa

14. Tant de temps (en duo avec Henri Salvador)



Voir le clip de Parler à mon père :