Les Drakkars se sont rassurés avant la reprise

Menés 1-0 au sortir du premier tiers-temps, les Drakkars ont pris l'avantage en deuxième période par Jérémie Romand et Blake Cosgrove. Maks Selan a aggravé la marque dans les dix dernières minutes de jeu. "C'est super de terminer le camp d'entraînement par un match comme celui-ci, souligne le vice-capitaine caennais Alexis Gomane. Les matchs précédemment prévus contre Neuilly/Marne ayant été annulés, ça faisait dix jours qu'on rongeait notre frein. Cela s'est vu. On a été solides dans beaucoup de compartiments du jeu malgré des erreurs de placement."

Les Drakkars referment six semaines de travail sur un bilan d'ensemble globalement positif. La seule vraie fausse note est venue d'une défaite inattendue devant Courbevoie, qui évolue au niveau inférieur (3-1). Le revers subi en ouverture face à Rouen était plus attendu. Caen a remporté ses trois autres matchs de préparation face à une sélection universitaire américaine, Brest et Amiens.

Regars vers le bas

"Notre groupe trouve ses marques, se réjouit Alexis Gomane. On a beaucoup travaillé sur les aspects collectifs. Ils vont être déterminants cette saison. Le système mis en place par (l'entraîneur) Luc Chauvel a des bases communes avec celui qu'utilisait (son prédécesseur) Bertrand Pousse." Les feux sont au vert mais la prudence est de mise pour un groupe recomposé dans une large mesure à l'intersaison. Tout reste à faire et à prouver.

"Etant d'un naturel pessimiste, j'ai envie de dire qu'on va encore jouer le bas de tableau, avance Alexis Gomane. L'objectif est d'atteindre la douzième place pour participer aux play-offs. Il ne faut pas s'enflammer." La saison a officiellement débuté mardi 11 septembre contre Neuilly-sur-Marne en Coupe de la Ligue, une compétition que le club caennais aborde sans réelle ambition. Samedi 15 septembre, Caen disputera son premier match de championnat à Strasbourg. Plutôt performants en déplacement la saison passée, les Drakkars auront un coup à jouer contre une formation attendue en milieu de tableau.