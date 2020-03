Le Havre. Lia adapte une nouvelle fois son offre de transports en commun

Pour respecter au mieux le confinement instauré en France pour lutter contre le Covid-19, Lia, le réseau de transports en commun du Havre, fait une nouvelle fois évoluer son offre.

À partir du mardi 24 mars, l'amplitude horaire va être réduite, avec des fréquences adaptées pour chaque ligne. Concernant le tramway, il faudra compter sur un tram toutes les 12 minutes en ville basse et un tram toutes les 24 minutes en ville haute. Pour les lignes de bus, comptez toutes les 13 à 27 minutes. Il n'y aura aucun service pour les lignes 30 à 91. Le funiculaire, le MobiFil, le FiLBus, LiA de Nuit et FlexiLiA fonctionnent normalement. Les agences commerciales ("La Boutique", "La Station" et "LiAvélos") sont fermées au public.