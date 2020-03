Le Havre. Confinement : des activités pour s'occuper

Les journées durent toujours 24 heures. Mais elles peuvent paraître longues à certains, depuis le début du confinement appliqué en France, le mardi 17 mars à midi, dans le but d'enrayer l'épidémie de coronavirus.

Manuel, 28 ans, animateur périscolaire à la mairie du Havre, a concocté un programme d'activités pour distraire les enfants et les adolescents.

Manuel propose également des ateliers cuisine, des jeux de société et "des jeux sportifs pour les 3-6 ans, à condition d'avoir la place nécessaire dans son logement".

Les 6-12 ans ont également de quoi s'amuser. "C'est bien d'avoir recours aux jeux de société, car on constate qu'à cet âge, il y a de moins en moins de contacts entre les enfants et les parents, à cause des jeux vidéo qui prennent une part très importante, mais ça ne date pas d'hier. Ils ont du bon, mais avec modération", rappelle Manuel.

Les adolescents ne sont pas oubliés dans le programme de Manuel.

"Eux aussi aiment bien les jeux de société. Ils peuvent également regarder des films avec leurs parents, ce qui pourrait déboucher sur des discussions : 'est-ce que tu aimes ce long-métrage ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Est-ce que le réalisateur ou la réalisatrice a voulu faire passer un message ? Si oui, lequel ?'"