Le Havre. Covid-19 : les entreprises s'inquiètent pour l'avenir

Quelles conséquences ont les mesures de confinement contre le Covid-19 pour les entreprises ? La CCI Seine-Estuaire (secteurs de Fécamp, Bolbec, Le Havre et Lisieux) compte sur son territoire environ 19 000 sociétés.

La Chambre de commerce et d'industrie a mené une enquête le jeudi 19 mars sur un échantillon de 94 entreprises représentatives de son territoire. Parmi elles, 67 ont procédé à des mesures de chômage partiel, dont 27 à 100 %. Par ailleurs, 27 ont gardé une activité avec la totalité de leurs collaborateurs, dont beaucoup de télétravail. Léa Lassarat, la présidente de la CCI Seine-Estuaire, ne craint pas, pour l'heure, de faillites. Les entreprises sont certes nombreuses à ne plus avoir du tout d'activité, mais la plus grosse inquiétude concerne la trésorerie. Ce n'est pas tant la taille de l'entreprise qui compte que sa réserve de trésorerie. "Tout va dépendre de la durée de cette crise sanitaire", estime-t-elle. La CCI Normandie a mis en place un numéro unique pour répondre à toutes les questions des chefs d'entreprise, le 02 32 100 520.