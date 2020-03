Manche. Ce week-end, "respectez le confinement, pour vous et pour les soignants"

Alors que le premier week-end de confinement se profile, un médecin de la Manche appelle les Normands à respecter davantage les règles en vigueur. "Il y a une dissonance entre l'investissement du monde hospitalier et le non-respect des règles édictées par le président de la République", déplore Emmanuel Piednoir, épidémiologiste au Centre hospitalier d'Avranches-Granville.

"Quand on voit les gens sur les plages, sur les marchés, évidemment qu'on est frustrés. On donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On se réinvente tous les jours pour trouver des solutions et anticiper la vague de malades qui va arriver en Normandie", poursuit le médecin. Il rappelle que certains patients développent une forme de symptômes discrets, voire pas de symptômes du tout. C'est notamment le cas pour les enfants, qui peuvent être d'importants vecteurs du virus sans le savoir. "Si on ne veut pas que le système de soins soit saturé dans les jours à venir, il est indispensable de respecter de façon stricte ces règles, par respect pour vous-même, pour vos proches et pour le personnel soignant", estime Emmanuel Piednoir.