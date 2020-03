Caen. Il prépare cent crêpes et les livre au personnel du CHU

Sébastien Cocard (avec l'aide de son associée Sylvie Meheut) du restaurant Le grenier à crêpes a pris l'initiative ce vendredi 20 mars de livrer des crêpes au personnel soignant du CHU de Caen pour "les encourager", dans cette période difficile. "Ce n'est pas grand-chose, mais quand on voit le personnel qui s'acharne pour sauver des vies en risquant la leur, je peux bien faire ce geste." Dès 7 h 30 du matin, il était au four et au moulin pour, en trois heures, confectionner cent crêpes réparties dans une dizaine de sacs. Sur chacun d'entre eux, on peut lire un message de soutien "Merci et bon courage". Sébastien Cocard veut créer une émulation entre les différents restaurateurs à Caen pour apporter de l'aide aux professionnels de santé. Mais la démarche n'a pas été simple. Il a contacté le numéro d'urgence Covid-19 pour avoir l'autorisation de la préfecture, puis la direction du CHU, qui a évidemment accepté la proposition. Elles ont été livrées vers midi avec précaution. "On a mis un système de SAS. J'ai ouvert mon coffre et le personnel est venu se servir." Elles étaient toutes chaudes !