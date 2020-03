[Podcast] Coaching. #2 Le réveil articulaire, premiers gestes à faire

Tendance Ouest vous accompagne plus que jamais dans cette période de confinement et en matière de sport on garde le cap, même à la maison.

Pour Cheik N'Diaye, coach sportif à domicile, pas question de tout arrêter, au contraire. 30 minutes et une alimentation équilibrée, après un bon petit-déjeuner, direction le tapis, musique et échauffement. Cheik N'Diaye vous donne les premiers mouvements à effectuer chaque matin, en début de séance.