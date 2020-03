Orne. Coronavirus : des Alençonnais organisent une battle virtuelle de hip-hop !

En France, on est confinés, mais on a des idées. Pour tuer le temps et la morosité, des Alençonnais organisent sur Facebook une battle nationale de danse hip-hop !

Pour lutter contre la morosité ambiante liée au coronavirus, à Alençon, l'association locale Mouvement Hip-Hop va organiser une battle de hip-hop à distance, virtuelle, en live sur Facebook : la première aura lieu le vendredi 20 mars à 18 heures. Sans bouger de chez eux, 16 danseurs de partout en France vont y participer. "Trois jurés, qui sont également confinés chez eux, les départageront. Et vous pourrez assister en direct à cette battle, sur Internet", explique Damien Guillet, à l'origine de ce projet. Chaque année, il est l'organisateur de la World Battle International Alençon, à la salle Anova.

Cette initiative inédite ne s'arrête pas là : si techniquement ça fonctionne correctement, dès le mercredi 25 mars, les organisateurs prévoient de remettre ça. Mais ils passeront à l'échelle supérieure. Ils organiseront une battle internationale, avec des danseurs de hip-hop dans plusieurs pays, et une prime au vainqueur. Let's dance !