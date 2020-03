Coronavirus. SOS : les ambulanciers du Calvados appellent aux dons de masques

Depuis le mardi 17 mars à midi, les habitants doivent rester confinés chez eux pour éviter la propagation du coronavirus. Mais la vie ne s'arrête pas, notamment pour les professionnels de santé. Par exemple, les ambulanciers sont sur le pont 24h/24, pour assurer la continuité des soins et la prise en charge de potentiels cas atteints du Covid-19. Or, ils sont aujourd'hui face à l'urgence : l'activité augmente quand le nombre de masques disponibles diminue… Les ambulanciers du Calvados ont fait appel aux dons auprès des entreprises. "Les ambulanciers ne sont pas prioritaires pour avoir des masques dans les pharmacies, alors qu'on est en première ligne avec le SAMU !", regrette Jacky Douchin, directeur opérationnel de Jussieu Secours à Caen. Par jour, les ambulances calvadosiennes assurent environ 25 prises en charge, ce qui nécessite environ trois à cinq masques par camion à chaque fois. "À la fin de la semaine, plus aucun ambulancier ne pourra transporter de patient car on aura plus de masques", conclut-il, avec la peur que le nombre d'interventions augmente dans les jours à venir…