Cherbourg-en-Cotentin. Le site des Constructions mécaniques de Normandie arrête sa production

Les entreprises ralentissent, voire cessent leur activité tour à tour, face aux mesures de restriction liées au coronavirus. Le site des Constructions mécaniques de Normandie (CMN) fait face au manque d'approvisionnement de leurs prestataires qui ne peuvent plus livrer de matériaux en temps et en heure. En conséquence, l'arrêt total de la production aura lieu à partir du vendredi 20 mars. D'ici là, 80 salariés continueront de travailler dans les ateliers et 20 dans les bureaux, sur les 450 salariés en temps normal. "Toutes les mesures à prendre ont été prises pour protéger nos salariés du virus et il n'y aura aucune retenue sur le salaire à la fin du mois", a défendu le PDG Serge Quaranta. La semaine prochaine, certains salariés seront réquisitionnés pour veiller à la sécurisation du site, à l'entretien et à la maintenance des bateaux. 70 à 80 d'entre eux, occupant principalement des fonctions de management, seront en télétravail, dont un tiers d'astreinte, pour vérifier que les navires se portent bien. Enfin, "sur les 300 masques que nous avons en stock, 200 seront donnés à l'hôpital Pasteur", a conclu le PDG.