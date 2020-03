Seine-Maritime. Les caissiers se protègent contre le coronavirus

Du plexiglas, du film plastique ou encore des gants et des masques. Tous les moyens sont bons pour que les caissiers dans les supermarchés se protègent de toute infection au coronavirus. "Nous mettons du plexiglas pour avoir une barrière physique entre le client et la caissière", explique Michel Mallet, dirigeant du magasin E.Leclerc à Bapeaume-lès-Rouen.

Le personnel est également équipé de gants et du gel désinfectant est à disposition. "Les tapis de caisse, les claviers sont désinfectés régulièrement. On multiplie les temps de pause et on a multiplié par deux les temps de nettoyage dans les bureaux et sanitaires."

Une mission à remplir

Michel Mallet tient aussi à "saluer le comportement du personnel" qui est fortement mobilisé en cette période de confinement. "Aujourd'hui, on ne fait pas un métier de commerçant, on a une mission à remplir, qui est d'accueillir le mieux et dans les meilleures conditions les salariés et les clients, poursuit le dirigeant. Le personnel s'adapte et a pris la hauteur de la mission qui lui incombe."

Son magasin a d'ailleurs vu la ruée de clients en début de semaine. "Une panique historique", décrit Michel Mallet, qui rappelle que l'approvisionnement du magasin se poursuit quasiment normalement, concernant tous les produits.