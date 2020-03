Hérouville-Saint-Clair. Des voisins solidaires face au coronavirus

La France est à l'arrêt : les gens sont confinés chez eux, les écoles sont fermées, de même que les restaurants ou les bars, pour arrêter la propagation du Covid-19… Face à cette situation, l'entraide s'organise : c'est le cas de l'association nationale Voisins solidaires qui, tout au long de l'année déjà, permet de renforcer les liens. Dans ce contexte si particulier les voisins solidaires sont au rendez-vous : "C'est un peu la surprise : il y a plus de demandes pour aider que de demandes d'aide", constate Christian Leroux-Dennebouy, membre et relais de l'association dans Caen et son agglomération. "C'est simplement faire attention à l'autre, en appelant ou allant voir. Ils connaissent les personnes âgées, les personnes à risques, et ça rassure un peu les gens." L'association a mis en place un kit gratuit "Coronavirus : et si on s'organisait entre voisins ?" pour aider les habitants à organiser l'entraide avec des affiches, tracts, etc. "On fait attention, le but n'est pas de contaminer les personnes qu'on vient aider, mais on peut par exemple aller à la pharmacie pour un de nos voisins plus âgé."