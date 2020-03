Rouen. Coronavirus : le stationnement gratuit jusqu'à nouvel ordre

Depuis lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus de contrôle du stationnement payant dans les rues de Rouen. La décision a été prise par le maire de Rouen, Yvon Robert, en raison des mesures de confinement contre l'épidémie de coronavirus.

Une mesure prise jusqu'à nouvel ordre

"Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser les horodateurs jusqu'à nouvel ordre", indique la municipalité dans un communiqué. Pour autant, pas question de se garer n'importe où et de faire n'importe quoi. Ce sont bien les emplacements indiqués comme payants qui sont concernés par cette disposition.

"Le stationnement sur des emplacements non autorisés (notamment les places de livraison, les places dédiées aux personnes à mobilité réduite, les espaces et passages piétons, les voies de secours, etc.) demeure interdit", ajoute la Ville qui rappelle que la police municipale sera vigilante au respect de ces règles.

Les services de la fourrière pourront également être appelés "en cas de nécessité".