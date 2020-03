Caen. Il écrit une chanson sur le coronavirus et tourne un clip

Un habitant de Caen, Sierra-Léonais d'origine et chanteur-compositeur, s'est emparé de l'actualité pour créer un hymne au coronavirus. Il y a quinze jours, Amos Bangura a tourné un clip sur les remparts du Château de Caen et dans les rues de la ville. "Les messages des présidents à la télévision m'ont vraiment touché", explique de son nom d'artiste Amos-B. "Je n'ai pas de solution magique, mais j'ai voulu écrire une chanson pour donner de l'espoir." "Stay strong, we will win", peut-on écouter dans ses paroles. "Le monde est comme un village", ajoute-t-il. "Dans le troisième couplet, je parle de l'Afrique, mon pays d'origine, pour informer le peuple qui n'a pas forcément accès à la radio ou la télévision." En passant par la musique, Amos souhaite dédramatiser la situation. Et son clip va en ce sens. Il ne manque pas d'humour lorsqu'il faut saluer ses amis chez le coiffeur du quartier. Se serrer la main ou se faire la bise n'est pas autorisé, lui et ses copains imagent un "bonjour" avec les pieds. Si ça peut redonner un peu le sourire dans ce contexte inédit…