Jardin. Réduire facilement ses déchets 

Chaque Français produit en moyenne 1 kg de déchet par jour. Composter ses déchets ménagers est un bon moyen de mettre sa poubelle au régime et d'agir en faveur de l'environnement. Avec ou sans jardin, le compost c'est facile ! Il faut néanmoins respecter quelques recommandations pour bien le réussir. La matière finale doit être noire et sentir le sous-bois, comme l'humus des forêts.

Equilibrer matière verte

et matière brune

Le compostage est un processus biologique qui transforme les matières organiques en un produit semblable à du terreau. On peut composter au jardin, à la maison, sur un balcon et même dans un appartement. C'est un excellent engrais : il fertilise le sol en douceur car il est riche en micro-organismes. Une fois votre composteur acheté - en plastique ou en bois - ou fabriqué avec des planches ou des palettes non traitées, il est important de choisir un bon emplacement. Le compost apprécie l'ombre ou la mi-ombre, protégé des fortes chaleurs. Il faut d'ailleurs veiller à assurer une certaine humidité en été afin que les micro-organismes puissent s'y développer. Installez-le à proximité de la maison ou du potager, dans un endroit facile d'accès. Aller porter les épluchures de légumes ou les feuilles du jardin sera alors plus facile. Et pas d'inquiétude pour les odeurs car un bon compost n'en produit quasiment pas.

Lors du compostage, il est primordial de respecter un certain équilibre entre les matières vertes, riches en azote, comme les tontes de pelouse, les épluchures de fruits et de légumes, les feuilles vertes (soit 2/3) et les matières brunes comme les feuilles mortes, la paille, la sciure ou les copeaux de bois (soit 1/3)… On peut également y déposer le marc de café, le thé en vrac. Tout est question d'équilibre et de dosage. Pensez également à couper vos déchets en petits morceaux, ils se dégraderont ainsi beaucoup plus vite ; et à brasser votre compost régulièrement afin d'aérer le tas. Le fait d'apporter de l'air améliore la fermentation. Après quelques mois, le compost arrive à maturité et peut être utilisé au jardin afin d'amender le sol.

Si vous ne possédez pas de jardin, d'autres options s'offrent à vous :

- le lombricomposteur transforme les déchets organiques de cuisine grâce à l'action de vers qui décomposent la matière organique. En résultent deux produits riches en minéraux : le compost et le percolat, un excellent engrais pour les plantes d'intérieur.

- le Bokashi, une technique japonaise qui consiste à saupoudrer du son de blé enrichi en micro-organismes sur les déchets alimentaires - épluchures, thé, féculents, viande… -, dans un seau hermétique.

- le compostage de quartier pour ceux qui habitent en résidence.

Réduire ses déchets organiques est donc facile et permet de faire un geste pour l'environnement. Vous serez alors prêts lorsque la loi du tri des biodéchets entrera en vigueur en 2025. Le compostage n'aura plus aucun secret pour vous !