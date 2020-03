Foot.National . Football (fédéral) : Le monde du football en suspend

Comme pour tous les autres sports, le football vit des heures difficiles. En effet, le monde du ballon rond est mis sous cloche en raison de l'épidémie du coronavirus qui sévit dans l'Hexagone et partout en Europe. Jeudi 12 mars, après l'annonce du gouvernement, Noël le Graët président de la Fédération française de football a fait savoir que l'ensemble des activités et des compétitions dépendant de la fédération étaient suspendues sur tout le territoire français.

Les équipes de Quevilly-Rouen Métropole, du Football Club de Rouen et du Club Municipal Sportif d'Oissel sont donc à l'arrêt total. " Si le coronavirus nous oblige à arrêter les compétitions, on se garde la possibilité d'annuler les championnats. Dans ce cas de figure, on pourrait décider de prendre en compte la situation du classement à un instant T, de repousser les matches au maximum jusqu'à fin juin ou de déclarer la saison 2019-2020 comme nulle, " a annoncé en conférence de presse, le président-délégué de la Ligue de Normandie de football, Jean-Michel Kociszewski.