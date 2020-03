Le Havre. Coronavirus : ruée vers les commerces

La semaine débute fort pour Olivier Vandermersch et ses équipes. La pharmacie du centre Coty au Havre doit gérer l'afflux de clients en ce lundi 16 mars. "C'est compliqué depuis la semaine dernière, depuis les annonces du gouvernement", indique le patron qui a fait appel à tout son personnel pour répondre aux besoins des clients. "Il y a un mouvement de précipitation. Il s'est amplifié samedi et c'est encore plus marqué aujourd'hui. Il est 16 heures. Nous avons déjà fait trois journées en une et la journée n'est pas finie. A priori, le gouvernement va encore prendre des mesures ce lundi soir. Je m'attends à une très très grosse activité ce mardi", se projette Olivier Vandermersch, qui travaille comme tous ses collaborateurs avec un masque FFP2. Un masque, qui protège la bouche et le nez.

D'autres mesures sont mises en place au sein de l'officine. À l'entrée, deux hôtesses désinfectent les mains des personnes entrant dans la pharmacie avec du gel hydroalcoolique réservé à un usage interne et qui, bien évidemment, n'est pas à vendre. Au niveau des comptoirs, il y a également des lignes, non plus de confidentialité mais de sécurité, pour que les clients respectent la distance d'un mètre entre eux, mais aussi entre eux et le personnel de la pharmacie. "Il est primordial d'être protégés."