Cabourg. Municipales : le maire sortant Tristan Duval en tête du premier tour

Il aura manqué seulement sept votes supplémentaires pour que Tristan Duval soit réélu maire de Cabourg dès le premier tour. En obtenant 49,81 % des voix, le maire sortant arrive en tête, devant Julien Champain (23,97 %) et Alexandra Lorin-Guinard (13,91 %). Les listes de Dominique Joly et Florence Lepennetier sont loin derrière et ne sont pas qualifiées pour le second tour, sauf en cas d'alliance avec un autre adversaire. Pour Tristan Duval, qui partagera son mandat avec Emmanuel Porcq en cas d'élection, le contexte du coronavirus est défavorable pour tout le monde. "Je trouve ça dingue et irresponsable d'avoir maintenu le premier tour sachant qu'un risque existe. Cela dépasse le simple destin de Cabourg et de ma liste", a-t-il confié.

