Normandie. Mesures sanitaires " satisfaisantes " pour le 1er tour des municipales

Les élections municipales se déroulent ce dimanche 15 mars, pour le premier tour, un scrutin maintenu malgré l'épidémie de coronavirus.

Des mesures sanitaires seront prises dans les bureaux de vote : gel hydroalcoolique, crayons désinfectés, nettoyage régulier des isoloirs, tables et urnes marquages au sol pour respecter une distance de sécurité entre les votants.

Certains électeurs rencontrés à la sortie des urnes ce dimanche 15 mars au matin, se sont posé la question de venir, d'autres viennent équipés de leurs stylos, la plupart considèrent les mesures sanitaires appliquées satisfaisantes.

Electeurs Impossible de lire le son.

Les électeurs les plus fragiles et ceux âgés de 70 ans ou plus, sont prioritaires et bénéficient de dispositions visant à accélérer leur progression dans le processus de vote. Il leur est d'ailleurs conseillé d'éviter les horaires d'affluence et privilégier les horaires, 9 h 11 h et 13 h 16 h.