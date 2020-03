Cadeaux. Visitez le Futuroscope en découvrant la ville mystère

Écoutez Tendance Ouest du lundi au vendredi et venez chercher votre séjour pour quatre personnes dans le parc le plus futuriste de France basé à Poitiers, le Futuroscope. Pour cette année, une nouvelle expérience vous attend : Objectif Mars. C'est un roller coaster familial qui vous emmènera au cœur de l'espace et vous glissera dans la peau d'un astronaute. Un beau voyage entre éruptions solaires et champs électromagnétiques.

Ce séjour comprend deux entrées adultes et deux entrées enfants, vous serez logés à l'hôtel et profiterez du petit-déjeuner. Ce pass vous donne aussi accès à l'aquaféerie nocturne et toutes les attractions du parc. Plus de détails sur futuroscope.com.

Pour participer et mener l'enquête, seul, en famille ou entre collègues, inscrivez-vous dès maintenant par SMS en envoyant le code TOM au 7 11 12 (2x65 cts + coût SMS) ou bien composez pendant l'émission le 0 892 23 73 38 (40 centimes/minute). Une fois à l'antenne, vous pourrez poser une question et annoncer la ville à laquelle vous pensez. Bonne chance !