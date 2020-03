Coronavirus. Faut-il en parler aux enfants ? Les conseils d'une pédopsychiatre

"Dès qu'un enfant est en âge d'être à l'école, on peut lui en parler." La réponse de Gwenaëlle Andro, pédopsychiatre à Caen, est claire. Alors que le coronavirus se répand de plus en plus en Normandie (57 personnes atteintes), certaines écoles sont fermées par mesure de précaution, comme à Biéville-Beuville au nord de Caen. En tant que parent, vous vous demandez s'il faut parler du Covid-19 à vos enfants et de quelle manière ? La réponse est oui, selon la pédopsychiatre Gwenaëlle Andro, tout en restant vigilant. "Tout leur raconter, ce n'est pas leur partager notre trouille. Il faut leur dire qu'ils ont déjà rencontré des tas de virus depuis petits : un rhume, une grippe, etc. et que cela se transmet par les postillons." Selon elle, il faut éviter de dramatiser la situation auprès du jeune public. "Il ne faut pas masquer que des gens en meurent (selon l'âge de l'enfant), mais il ne faut pas en faire une psychose. Il faut décrire les symptômes avec des mots simples." C'est aussi la bonne occasion pour rappeler les bases de l'hygiène aux enfants : se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude, etc.