Calvados : un enseignant se suicide le jour de la rentrée

Le drame s'est produit au domicile de l'enseignement. Selon le syndicat SUD Education Calvados, la victime était un professeur des écoles, nouvellement affecté au lycée Salvador Allende d'Hérouville-Saint-Clair, près de Caen.

Pour SUD Education Calvados et Solidaires, cet événement tragique rappelle "de façon dramatique la situation de souffrance des personnels de l'Education Nationale qui n'a fait qu'empirer ces dernières années. Les causes ne sont pas à chercher dans la vie personnelle de cet enseignant mais dans l'organisation pathogène du travail". Les syndicats exigent ce soir la tenue d'un Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail extraordinaire.

Le Recteur de l’académie de Caen, Catherine Sarlandie de la Robertie, a exprimé, par un communiqué, "toute son émotion" à la suite de ce décès et s'est s’associée "à la douleur de sa famille".

Le Rectorat a aussi rappelé ce jour que "ce professeur des écoles aux états de service élogieux avait obtenu son détachement dans le corps des professeurs certifiés de Lettres modernes à sa demande" et précise aussi que le jour de la rentrée, jour de son suicide, ce dernier avait manifesté son intention de réintégrer son corps d’origine.

Les services du Rectorat devaient le recevoir dans la matinée.

