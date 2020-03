Alors que la ministre des Sports Roxana Maracineanu a annoncé ce lundi 9 mars que les matchs de football se disputeront à huis clos à cause du risque d'épidémie de coronavirus, en handball, la Commission d'organisation des compétitions de la Ligue nationale de handball (COC) a décidé ce même jour que la JS Cherbourg jouera bien en déplacement à Besançon le mercredi 11 mars à 20 h 15 pour la 19e journée de Proligue. En revanche, elle n'a pas statué sur le match à domicile prévu le vendredi 20 mars contre Valence. "La billetterie est momentanément indisponible", prévient la JS Cherbourg sur son compte Twitter.

L'entraîneur des Mauves Nicolas Tricon n'a pas caché son inquiétude quant à une potentielle suspension des matchs à venir, ou de leur fermeture au public. "Est-ce qu'on gèle le championnat et on passe à huis clos ? Est-ce qu'on fait une montée et on passe à 15 [équipes au lieu de 14 actuellement, NDLR] l'an prochain ? Qui paie le manque à gagner ? Légalement, on fera quoi ? On mettra nos joueurs en chômage technique ?", s'est demandé le coach des 6e du classement actuel.