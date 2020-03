Normandie. Coronavirus : en football, ce sera "à huis clos ou avec 1 000 spectateurs"

Après les nouvelles recommandations d'Olivier Veran, ministre de la Santé, le dimanche 8 mars en soirée, c'était au tour de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, d'organiser un point presse, le lundi 9 mars, dans l'optique de livrer les informations inhérentes à la situation liée à l'épidémie du coronavirus.

Une enveloppe de dédommagement

Attendue, l'annonce sur la tenue des matchs de football en Ligue 1 et Ligue 2, mais aussi dans les niveau inférieurs, a fait état des mesures suivantes : "Tous les matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2 se disputeront à huis clos, ou avec 1 000 spectateurs, selon le souhait des organisateurs. Une décision qui court jusqu'au 15 avril inclus. Les préfets auront la charge de valider, au cas par cas, des demandes de dérogations", a déclaré la ministre des Sports qui a précisé également qu'il y aurait "une enveloppe de dédommagement pour les organisateurs qui doivent annuler ou faire jouer des rencontres ou événements sportifs à huis-clos", sans toutefois en préciser son montant.

Une réunion se tiendra ce mardi 10 mars, entre le ministère des Sports, les organisateurs et les diffuseurs des compétitions. Pour les matchs des niveaux fédéraux, à savoir National 1, National 2 et National 3, où des clubs sont susceptibles d'accueillir plus de 1 000 spectateurs, les préconisations sont identiques.