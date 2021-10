Normandy Channel Race : un abandon et plus de vent

Ils ne sont plus que 12 après quatre jours de course, et surtout après l'abandon hier du Bodacious Drean. Actuellement en mer celtique, les marins ont profité du vent pour avancer dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 septembre, avant qu'il ne se calme à nouveau.

En raison d’une dorsale anticyclonique tenace venant du Nord-Ouest, et donc du peu de vent attendu la nuit dernière et quasiment jusqu’à l’arrivée à Caen, la direction de course a décidé de réduire et de changer le parcours. Exit le Fastnet, direction Guernesey, prochaine marque obligatoire. Les leaders sont attendus sur la ligne d’arrivée au large d’Hermanville-sur-Mer samedi.

Au pointage de 4h30 ce matin, Mabire et Merron sur Campagne de France était à nouveau en tête, devant la paire Wakefield-Goddchild sur Concise 2.