Par Sylvain Letouzé. Formule 1 : Allez les Normands ! 

Le constat est simple : sur les 20 meilleurs pilotes automobiles du monde, ce fameux Top 20 qui est amené chaque année à conduire une Formule 1 en championnat du monde, deux sont Normands, ce qui fait que la région est la mieux représentée de la planète.

Nés et élevés chez nous

Ce constat, il convient d'en tirer une certaine fierté, car peu de fois dans une saison, quel que soit le sport, on peut arguer d'avoir une telle réussite. Pierre Gasly et Esteban Ocon, ce sont leurs noms, sont d'abord des enfants de Normandie. De Seine-Maritime pour Gasly, de l'Eure pour Ocon. Pendant leur enfance, ils ont d'abord usé leurs combinaisons de pilotes sur les circuits de karting de toute notre région. Puis ils ont été détectés, coachés et leur travail leur a permis d'arriver au sommet de cette si enviée pyramide. La saison dernière, les deux ont connu des moments difficiles. Ocon a été relégué pilote de réserve et Gasly a vécu les affres de Red Bull et d'une relégation chez l'équipe réserve à mi-saison. Au fond de leur casque, un sentiment de revanche animera nos deux représentants aux volants de leurs Alpha Tauri et Renault, indéniablement. Et ce, dès ce dimanche 15 mars, à Melbourne en Australie, pour l'ouverture de la saison 2020. Au feu vert, les deux léopards bondiront pour porter au plus haut, les couleurs de leur région. Pour notre plus grand plaisir.