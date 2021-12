Évreux. L'ALM Évreux retrouve enfin la victoire face à Denain

Le match

Après quatre défaites consécutives et plus d'un mois sans victoire, les joueurs de l'ALM Évreux, pour la première du nouveau coach Neno Asceric, démarraient timidement la rencontre et se retrouvaient menés (14-19) au bout de dix minutes.

Une avance qui continuera d'augmenter, au moment de la mi-temps avec une avance de neuf points (33-42). Mais les Ébroïciens prouvaient qu'ils avaient de la ressource et parvenaient à faire leur retard au cours du troisième quart-temps pour finalement terminer celui-ci sur le score de (61-59). Les dix dernières minutes seront un long combat mais les locaux parviendront à conserver leur avance et stopper leur mauvaise série de défaites.

⌚️ Fin du match et VICTOIRE DE L'ALM !!!

Grâce à une très bonne deuxième mi-temps et une fin de partie maîtrisée, Evreux retrouve la victoire ce soir à l'occasion de la première de Nino Asceric sur le banc !

👊 Elle fait du bien celle-là... pic.twitter.com/WTtq9qqmtt — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) March 6, 2020

La fiche

Kayembe: 20 points, Rigot: 19 points, Brooks: 16 points, Wallez: 9 points, Paschal: 8 points, Zamora etGjuroski: 5 points, Dossou-Yovo: 2 points.

prochain rendez-vous

Toujours 15e au classement, les joueurs de l'ALM Évreux auront plus de confiance pour le derby à Rouen, qui s'est quant à lui incliné face à Fos-sur-Mer, le mardi 10 mars 2020.