Mézidon. Des colistières Rassemblement National candidates malgré elles ?

Une enquête est ouverte à Mézidon Vallée d'Auge, après la plainte d'une jeune femme qui déplore apparaître sur la liste d'Emmanuel Norbert-Couade, candidat du Rassemblement National aux élections municipales, par ailleurs délégué départemental du parti.

"Il n'a pas du tout parlé politique"

Deux autres colistières "malgré elles" ont aussi été entendues par la gendarmerie, qui procède actuellement à des vérifications. "Il n'a pas du tout parlé de politique" raconte Angélique Huet, la mère de l'une des jeunes femmes, âgées de 19, 20 et 21 ans. "Comme elles n'ont pas encore reçu leur carte électorale, elles pensaient que c'était pour ça", affirme la citoyenne, "ma fille a l'impression d'avoir une mauvaise pancarte sur elle. S'il s'était présenté correctement, elles auraient dit non dès le départ".

Des réductions

pour des soins beauté

L'intéressé dément avoir trompé qui que ce soit. "En plus d'avoir indiqué qu'il s'agissait du RN, je me suis présenté comme le représentant dans le département de Marine Le Pen, et elles ont acquiescé", indique le candidat. Il déplore "une cabale" et y voit une manœuvre politique d'adversaires pour le déstabiliser. "J'ai bien vu qu'elles n'avaient pas le profil pour être adjointes au maire", concède Emmanuel Norbert-Couade, "mais ce n'est pas scandaleux de vouloir mettre le pied à l'étrier des personnes qui ont 20 ans ou 21 ans et qui peuvent apprendre dans un conseil municipal".

Au sujet de réductions pour des soins de beauté, proposés dans un commerce développé par son épouse, il affirme en avoir parlé "après la signature" du formulaire de candidature et reconnaît "une maladresse".