Caen. (Ligue 2). Coup d'arrêt pour Caen à Châteauroux

Le match.

Quand la confiance est là, les mouvements changent et la qualité de percussion aussi. Avec deux victoires de rang en magasin et une série de treize points pris sur dix huit possibles, les Malherbistes veulent poursuivre sur leur lancée. Dès les premières secondes, Tchokounté se retrouve en position idéale sur un ballon de Zady-Sery repoussé par la barre mais l'attaquant manque son geste (1ere). Une alerte qui fait réagir les locaux et ces derniers y vont de leur belle occasion sur un tir tendu de Leroy mais Riou parade (10e). Caen reste néanmoins supérieur dans le jeu et fini par trouver l'ouverture grâce à Tchokounté qui catapulte une tête parfaite dans la lucarne de Pillot (28e). Et le SMC accélère, Gonçalves puis Gioacchini manquant le break à cause d'un Pillot parfait (35e, 37e). Et comme souvent, l'inefficacité est sanctionnée, Grange égalise dans la minute suivante pour les Castelroussins (38e). Avant le repos, de quoi être amer pour Caen.

Châteauroux renverse la situation

Le second acte démarre par une nouvelle occasion locale de Gonçalves mais Weber sauve les meubles (47e). La réponse visiteuse est doublement signée Zady-Sery mais Pillot dans le but est encore impeccable (50e, 55e). Mais l'heure de jeu passée, les occasions non converties commencent à peser et les Berrichons croient en leur étoile. Raineau se rappelle au bon souvenir de son ancien club en allumant un missile des 25 mètres qui s'écrase sur la transversale de Riou (68e). Tell réplique et voit son essai proche de faire mouche (75e). Le ballon va d'un camp à l'autre et Opéri oblige à son tour Riou à rester vigilant (80e). La partie est toujours plutôt vive et toujours aussi indécise d'autant que M. Petit n'accorde pas de penalty à Hassan sur une action litigieuse (85e). Un avertissement sérieux suivi de la punition. Sur l'action suivante, Hassan s'échappe et offre le but du succès Castelroussin à Diarra qui bat Riou (89e). Rageant, pour ne pas dire plus.

Les buts.

28e : Développement côté droit de l'attaque normande, Gonçalves centre pour Tchokounté qui place une tête dans la lucarne droite de Pillot.

Châteauroux : 0- Caen 1

38e : Déboulé de Raineau qui entre dans la surface et centre pour Grange qui contrôle et ajuste Riou d'un tir sous la barre.

Châteauroux : 1- Caen : 1

89e : Débordement et superbe travail de Hassan qui se joue de la défense normande et centre pour Diarra qui marque.

Châteauroux : 2- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 1-1, Arbitre : M. Petit, Spectateurs : 3500, Avertissements : Chateauroux : Raineau (36e), Hassan (85e) , Caen : Moussaki (85e)

CHÂTEAUROUX : Pillot, M'Bone, Condé, Operi, Alhadur, Mulumba, Vanbaleghem, Raineau (Hassan 81e), Goncalves (Chouaref 65e), Grange, Leroy (Diarra 74e), entr : Nicolas Usai

CAEN : Riou, Vandermersch, Rivierez, Weber, M'Bengue, Oniangue, Deminguet, Gonçalves, Gioacchini (Tell 67e), Zady-Sery (Moussaki 82e), Tchokounté, entr : Pascal Dupraz

Buts : Châteauroux : Grange (38e), Diarra (89e), Caen : Tchokounté (28e)