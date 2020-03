Orne. Après les fortes pluies, le département a les pieds dans l'eau

L'Orne a les pieds dans l'eau, après les fortes pluies de ces dernières semaines.

Durant la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 mars, la Vie a dépassé le niveau de la crue de 2012, à Vimoutiers. La rivière était à quelques centimètres de déborder. Elle est restée sous surveillance, dans la crainte de revivre la catastrophe de juin 2018 (photo). Dans le Bocage, la départementale 849 est inondée et barrée entre Couterne et Tessé-Froulay. Près de Domfront, la RD 262 sur la commune de Saint-Gilles-des-Marais est également interdite à la circulation. Beaucoup de petites routes ont été coupées dans la campagne autour d'Argentan, sur les communes de Montgaroult, Sentilly et Goulet. Heureusement, avec l'arrêt des précipitations, le niveau est partout à la baisse.