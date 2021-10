Hand (N1F) : Colombelles est en retard

Battues deux fois par Rennes, de sept et huit buts, les Colombelloises ont sombré vendredi 31 août devant Octeville. "On était complètement en déconnexion de préparation, explique Philippe Breysacher. Octeville est en fin de préparation, puisque le championnat de D2 reprend le week-end prochain, tandis que nous n'en sommes qu'au début. Ça s'est vu sur le terrain et dans l'approche du match." Colombelles s'est incliné 33-19 sans pouvoir rivaliser face à un adversaire affûté.

"Ca démontre que nous sommes à cours de préparation, constate le manager normand. Hormis quatre ou cinq joueuses traditionnellement en bonne forme physique, les autres sont très en retard." Le constat vaut en particulier pour les deux recrues phares de l'intersaison, les Tunisiennes Sihem Aouini et Souhan Nagazi. Limitées physiquement, elles n'ont encore rien prouvé. "C'est assez flou, reconnaît Philippe Breysacher. Comme dirait l'adage, wait and see !"

"Il n'y a pas de pilote dans l'avion"

Attendre et voir, Colombelles peut difficilement le faire en toute sérénité. Le samedi 15 septembre marquera la reprise du championnat de Nationale 1 devant Bergerac. L'échéance se rapproche à grands pas, or Philippe Breysacher a le sentiment que ses joueuses "n'avaient pas encore enlevé le maillot de bain" contre Octeville.

"J'ai eu un petit coup de sang ce week-end pour provoquer une prise de conscience sur notre retard et sur la nécessité de réagir rapidement. Je suis en attente d'une mise en route pour rattraper ce retard. Si on ne montre pas notre vrai visage dans l'approche mentale et les efforts physiques à produire, on connaîtra un début de saison très délicat." Le CLCH peine à s'adapter à l'absence d'Alisson Breysacher, opérée de l'épaule au printemps dernier et toujours convalescente. "Il n'y a pas de pilote dans l'avion", déplore Philippe Breysacher face aux difficultés rencontrées par sa base arrière.

En dépit de la stabilité constatée à l'intersaison, puisque seulement deux titulaires sont parties (Audi Pereira et Rachel Renard), de nouveaux automatismes sont à trouver.