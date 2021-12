Caen. Sa mère endormie, il part avec la voiture

Le 29 septembre 2019 à Vire, un jeune attend que sa mère s'endorme. Cela fait, il prend les clefs de sa Clio et va se balader en ville alors qu'il est sous stupéfiants, ivre et sans permis. Il est absent à l'audience du 19 février où l'on apprend qu'il a déjà été condamné cinq fois depuis 2019. Arnaud Baptiste écope finalement de quatre mois de prison ferme avec interdiction de conduite pendant six mois.