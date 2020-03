Alençon. Municipales. "Une gauche unie écologique et solidaire" veut davantage de démocratie

À Alençon, la liste "Une gauche unie écologique et solidaire" déplore "des espaces restreints de démocratie participative avec les municipalités précédentes".

"Il va falloir apprendre à la population à gérer, donner du pouvoir au citoyen", explique la liste, avec un budget participatif ouvert à "tous les habitants". Quant au référendum, ce serait sur les thématiques prioritaires : écologie, démocratie. "Être citoyen, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi devenir acteur de sa Ville." La liste propose un budget complémentaire pour le CCAS, pour des ateliers de prévention santé, avec aussi la volonté d'aider les plus démunis à accéder à une mutuelle complémentaire. C'est aussi la bataille contre le chômage de longue durée : "Si la CUA n'est pas retenue dans le cadre du dispositif zéro chômeur de longue durée auquel elle a postulé, il faut un dispositif identique, géré localement." La liste prône un pôle culturel intergénérationnel en centre-ville, mais aussi la mise en place d'un pass-culture pour favoriser l'accès des 3/14 ans, et des jeunes de la Mission locale et de l'Epide.